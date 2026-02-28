«Заречье-Одинцово» обыграло московское «Динамо» в матче Суперлиги

Волейболистки «Заречья-Одинцово» из Московской области обыграли московское «Динамо» в рамках 25-го тура предварительного этапа женской Суперлиги-2025/2026. Встреча завершилась со счётом 3:1 (16:25, 33:31, 28:26, 25:17).

Волейбол. Женская Суперлига-2025/2026. Предварительный этап, 25-й тур:

«Заречье-Одинцово» Московская область — «Динамо» Москва — 3:1(16:25, 33:31, 28:26, 25:17).

Подмосковный клуб идёт на третьем месте в таблице Суперлиги, в активе команды 55 очков. Московское «Динамо» занимает пятое место (45 очков).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2025/2026 стартовал 4 октября и завершится 5 марта 2026 года. Действующим чемпионом России является калининградский «Локомотив».