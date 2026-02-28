Скидки
Результаты матчей мужской Суперлиги на 28 февраля

Сегодня, 28 февраля, продолжился розыгрыш предварительного этапа мужской волейбольной Суперлиги сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами очередного игрового дня чемпионата России.

Суперлига-2025/2026, мужчины. Результаты матчей 28 февраля:

«Зенит» Санкт-Петербург — «Факел Ямал» Новый Уренгой — 3:0 (25:18, 25:16, 25:21).

Лидером Суперлиги является «Зенит-Казань», в активе клуба 73 очка. На втором месте идёт «Зенит» из Санкт-Петербурга (70 очков), замыкает тройку лидеров московское «Динамо» (68 очков).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди мужчин сезона-2025/2026 стартовал 18 октября и завершится 14 марта 2026 года. В турнире принимают участие 16 команд. Действующим чемпионом России является «Зенит-Казань», который в финале обыграл санкт-петербургский «Зенит» (3-0 в серии).

