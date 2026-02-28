Результаты матчей женской Суперлиги по волейболу 28 февраля

Сегодня, 28 февраля, продолжился розыгрыш женской волейбольной Суперлиги-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня чемпионата России.

Волейбол. Женская Суперлига-2025/2026. Результаты матчей 28 февраля:

«Уралочка-НТМК» Екатеринбург — «Минчанка» Минск – 3:0 (25:18, 25:16, 25:22);

«Тулица» Тула — «Протон» Саратов – 2:3 (13:25, 25:19, 25:15, 18:25, 14:16);

«Динамо» Москва — «Заречье-Одинцово» Московская область – 1:3 (25:16, 31:33, 26:28, 16:25).

Таблицу Суперлиги возглавляет казанское «Динамо-Ак Барс», в активе клуба 65 очков. На втором месте идёт екатеринбургский клуб «Уралочка-НТМК» (63 очка), замыкает тройку лидеров подмосковное «Заречье-Одинцово» (55 очков).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2025/2026 стартовал 4 октября и завершится 5 марта 2026 года. В турнире принимают участие 14 команд, среди которых есть и белорусский клуб «Минчанка». Действующим чемпионом России является калининградский «Локомотив».