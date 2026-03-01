Расписание матчей мужской Суперлиги по волейболу на 1 марта

Сегодня, 1 марта, продолжится розыгрыш предварительного этапа мужской волейбольной Суперлиги сезона-2025/2026. В рамках игрового дня состоятся шесть матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием очередного игрового дня чемпионата России.

Суперлига-2025/2026, мужчины. 28-й тур. Расписание матчей на 1 марта (время московское):

13:00. «Кузбасс» Кемерово – «Оренбуржье» Оренбург;

15:00. «Локомотив» Новосибирск – «Енисей» Красноярск;

15:00. «Динамо-Урал» Уфа – «Динамо» Москва;

17:00. «Нова» Новокуйбышевск – «Газпром-Югра» Сургут;

17:00. МГТУ Москва – «Зенит-Казань» Казань;

19:00. «Белогорье» Белгород – «Динамо-ЛО» Ленинградская область.

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди мужчин сезона-2025/2026 стартовал 18 октября и завершится 14 марта 2026 года. В турнире принимают участие 16 команд. Действующим чемпионом России является «Зенит-Казань», который в финале обыграл санкт-петербургский «Зенит» (3-0 в серии).