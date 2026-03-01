Расписание матчей женской Суперлиги по волейболу на 1 марта

Сегодня, 1 марта, продолжится розыгрыш 25-го тура предварительного этапа женской волейбольной Суперлиги сезона-2025/2026. В рамках игрового дня состоится один матч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием очередного игрового дня чемпионата России.

Суперлига-2025/2026, женщины. 25-й тур. Расписание матчей на 1 марта (время московское):

17:00. «Динамо» Краснодар – «Корабелка» Санкт-Петербург.

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2025/2026 стартовал 4 октября и завершится 5 марта 2026 года. Действующим чемпионом России является калининградский «Локомотив».