Новосибирский «Локомотив» в трёх партиях обыграл «Енисей» в матче Суперлиги

Комментарии

Волейболисты новосибирского «Локомотива» обыграли «Енисей» из Красноярска в рамках 28-го тура предварительного этапа мужской Суперлиги-2025/2026. Встреча завершилась со счётом 3:0 (25:18, 25:15, 25:22).

Суперлига — предварительный этап (м) . 28-й тур
01 марта 2026, воскресенье. 15:00 МСК
Локомотив
Новосибирск
Окончен
3 : 0
Енисей
Красноярск
Локомотив: Николов, Мелкозеров, Ожиганов, Бражнюк, Воронков, Маркин, Шахбанмирзаев, Бенкович, Лызик, Казаченков, Куркаев, Вишняков, Курбанов, Кривитченко
Енисей: Рыбаков, Бусел, Осипов, Голубев, Галимов, Подколзин, Фетцов, Янутов, Кухно, Максимов, Цепков, Шенкель, Крескин, Штерн

Волейбол. Мужская Суперлига-2025/2026. Предварительный этап, 28-й тур:

«Локомотив» Новосибирск – «Енисей» Красноярск — 3:0 (25:18, 25:15, 25:22).

Новосибирский клуб занимает четвёртое место в таблице Суперлиги, в активе клуба 68 очков. «Енисей» (44) находится на восьмой строчке.

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди мужчин сезона-2025/2026 стартовал 18 октября и завершится 14 марта 2026 года. В турнире принимают участие 16 команд. Действующим чемпионом России является «Зенит-Казань», который в финале обыграл санкт-петербургский «Зенит» (3-0 в серии).

Таблица Суперлиги - 2025/2026
Календарь Суперлиги - 2025/2026
