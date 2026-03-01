Новосибирский «Локомотив» в трёх партиях обыграл «Енисей» в матче Суперлиги

Волейболисты новосибирского «Локомотива» обыграли «Енисей» из Красноярска в рамках 28-го тура предварительного этапа мужской Суперлиги-2025/2026. Встреча завершилась со счётом 3:0 (25:18, 25:15, 25:22).

Волейбол. Мужская Суперлига-2025/2026. Предварительный этап, 28-й тур:

«Локомотив» Новосибирск – «Енисей» Красноярск — 3:0 (25:18, 25:15, 25:22).

Новосибирский клуб занимает четвёртое место в таблице Суперлиги, в активе клуба 68 очков. «Енисей» (44) находится на восьмой строчке.

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди мужчин сезона-2025/2026 стартовал 18 октября и завершится 14 марта 2026 года. В турнире принимают участие 16 команд. Действующим чемпионом России является «Зенит-Казань», который в финале обыграл санкт-петербургский «Зенит» (3-0 в серии).