Волейбол

Московское «Динамо» взяло верх над «Динамо-Урал» в матче 28-го тура Суперлиги

Волейболисты московского «Динамо» обыграли «Динамо-Урал» из Уфы в рамках 28-го тура предварительного этапа мужской Суперлиги-2025/2026. Встреча завершилась со счётом 3:0 (26:24, 25:19, 30:28).

Суперлига — предварительный этап (м) . 28-й тур
01 марта 2026, воскресенье. 15:00 МСК
Динамо-Урал
Уфа
Окончен
0 : 3
Динамо М
Москва
Динамо-Урал: Ушков, Пирайнен, Мельников, Якутин, Крсманович, Сподобец, Чанчиков, Урсов, Брагин, Чекмизов, Скворцов, Мухаметзянов, Поталюк, Енин
Динамо М: Власов, Панков, Сапожков, Баранов, Ковалёв, Богдан, Зудин, Жук, Белогорцев, Тюшкевич, Каюмов, Сёмышев, Литвиненко

Волейбол. Мужская Суперлига-2025/2026. Предварительный этап, 28-й тур:

«Динамо» Москва – «Динамо-Урал» Уфа — 3:0 (26:24, 25:19, 30:28).

Московский клуб занимает второе место в таблице Суперлиги, в активе клуба 71 очко. «Динамо-Урал» занимает 12-е место (27 очков).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди мужчин сезона-2025/2026 стартовал 18 октября и завершится 14 марта 2026 года. В турнире принимают участие 16 команд. Действующим чемпионом России является «Зенит-Казань», который в финале обыграл санкт-петербургский «Зенит» (3-0 в серии).

Таблица Суперлиги - 2025/2026
Календарь Суперлиги -2025/2026
