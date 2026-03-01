Московское «Динамо» взяло верх над «Динамо-Урал» в матче 28-го тура Суперлиги

Волейболисты московского «Динамо» обыграли «Динамо-Урал» из Уфы в рамках 28-го тура предварительного этапа мужской Суперлиги-2025/2026. Встреча завершилась со счётом 3:0 (26:24, 25:19, 30:28).

Волейбол. Мужская Суперлига-2025/2026. Предварительный этап, 28-й тур:

«Динамо» Москва – «Динамо-Урал» Уфа — 3:0 (26:24, 25:19, 30:28).

Московский клуб занимает второе место в таблице Суперлиги, в активе клуба 71 очко. «Динамо-Урал» занимает 12-е место (27 очков).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди мужчин сезона-2025/2026 стартовал 18 октября и завершится 14 марта 2026 года. В турнире принимают участие 16 команд. Действующим чемпионом России является «Зенит-Казань», который в финале обыграл санкт-петербургский «Зенит» (3-0 в серии).