«Зенит-Казань» обыграл МГТУ в матче предварительного этапа Суперлиги

Волейболисты клуба «Зенит-Казань» обыграли МГТУ из Москвы в рамках 28-го тура предварительного этапа мужской Суперлиги-2025/2026. Встреча завершилась со счётом 3:1 (28:26, 25:17, 23:25, 25:23).

Волейбол. Мужская Суперлига-2025/2026. Предварительный этап, 28-й тур:

«Зенит-Казань» Казань – МГТУ Москва — 3:1 (28:26, 25:17, 23:25, 25:23).

Казанский клуб возглавляет таблицу Суперлиги, в активе команды 76 очков. МГТУ с восемью очками занимает 16-е место.

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди мужчин сезона-2025/2026 стартовал 18 октября и завершится 14 марта 2026 года. В турнире принимают участие 16 команд. Действующим чемпионом России является «Зенит-Казань», который в финале обыграл санкт-петербургский «Зенит» (3-0 в серии).