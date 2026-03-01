Скидки
«Зенит-Казань» обыграл МГТУ в матче предварительного этапа Суперлиги
Комментарии

Волейболисты клуба «Зенит-Казань» обыграли МГТУ из Москвы в рамках 28-го тура предварительного этапа мужской Суперлиги-2025/2026. Встреча завершилась со счётом 3:1 (28:26, 25:17, 23:25, 25:23).

Суперлига — предварительный этап (м) . 28-й тур
01 марта 2026, воскресенье. 17:00 МСК
МГТУ
Москва
Окончен
1 : 3
Зенит-Казань
Казань
МГТУ: Филиппов, Аношко, Щадилов, Гетман, Исхаков, Ганенко, Козицын, Аксютин, Жось, Фролов, Коротаев, Шкредов, Котов
Зенит-Казань: Сурмачевский, Вольвич, Абаев, Лабинский, Данани, Романовский, Лубурич, Кононов, Щербинин, Волков, Фёдоров, Вышников, Шелепа

Волейбол. Мужская Суперлига-2025/2026. Предварительный этап, 28-й тур:

«Зенит-Казань» Казань – МГТУ Москва — 3:1 (28:26, 25:17, 23:25, 25:23).

Казанский клуб возглавляет таблицу Суперлиги, в активе команды 76 очков. МГТУ с восемью очками занимает 16-е место.

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди мужчин сезона-2025/2026 стартовал 18 октября и завершится 14 марта 2026 года. В турнире принимают участие 16 команд. Действующим чемпионом России является «Зенит-Казань», который в финале обыграл санкт-петербургский «Зенит» (3-0 в серии).

Таблица Суперлиги - 2025/2026
Календарь Суперлиги - 2025/2026
