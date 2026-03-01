Скидки
Результаты матчей женской Суперлиги по волейболу 1 марта

Результаты матчей женской Суперлиги по волейболу 1 марта
Сегодня, 1 марта, состоялся один матч в рамках 25-го тура женской волейбольной Суперлиги-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня чемпионата России.

Волейбол. Женская Суперлига-2025/2026, 25-й тур. Результаты матчей 1 марта:

«Динамо» Краснодар — «Корабелка» Санкт-Петербург – 3:0 (25:17, 25:22, 25:20).

Лидером Суперлиги является казанское «Динамо-Ак Барс», в активе клуба 65 очков. На второй позиции идёт екатеринбургский клуб «Уралочка-НТМК» (63 очка), замыкает тройку лидеров подмосковное «Заречье-Одинцово» (55 очков).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2025/2026 стартовал 4 октября и завершится 5 марта 2026 года. В турнире принимают участие 14 команд, среди которых есть и белорусский клуб «Минчанка». Действующим чемпионом России является калининградский «Локомотив».

