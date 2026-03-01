Скидки
Результаты матчей мужской Суперлиги по волейболу 1 марта

Сегодня, 1 марта, продолжился предварительный этап чемпионата России — 2025/2026 среди команд мужской Суперлиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Волейбол. Мужская Суперлига-2025/2026. Результаты матчей 1 марта:

«Локомотив» Новосибирск – «Енисей» Красноярск – 3:0 (25:18, 25:15, 25:22);

«Кузбасс» Кемерово – «Оренбуржье» Оренбург – 2:3 (25:22, 21:25, 20:25, 25:21, 13:15);

«Динамо-Урал» Уфа – «Динамо» Москва – 0:3 (24:25, 19:25, 28:30);

«Нова» Новокуйбышевск – «Газпром-Югра» Новый Уренгой – 3:0 (25:21, 25:18, 29:27);

МГТУ Москва – «Зенит-Казань» Казань – 1:3 (26:28,17:25, 25:23, 23:25);

«Белогорье» Белгород – «Динамо-ЛО» Ленинградская область – 3:1 (23:25, 25:19, 25:17, 25:19).

Лидером Суперлиги является «Зенит-Казань» с 76 очками в активе. На втором месте идёт московское «Динамо» (71 очко), замыкает тройку лидеров «Зенит» из Санкт-Петербурга (70 очков).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди мужчин сезона-2025/2026 стартовал 18 октября и завершится 14 марта 2026 года. Действующим чемпионом России является «Зенит-Казань», который в финале обыграл санкт-петербургский «Зенит» (3-0 в серии).

