Международная федерация волейбола ужесточила правила смены спортивного гражданства

Международная федерация волейбола (FIVB) сообщила об изменении правил смены спортивного гражданства.

В расширенной заявке национальной сборной теперь может быть не более двух игроков, официально сменивших свою исходную федерацию. Переход под другой флаг возможен при выполнении одного из требований: непрерывное проживание в стране не менее трёх лет с момента подачи запроса или наличие гражданства этой страны до подачи заявления о смене федерации.

Если волейболист уже выступал за свою первую федерацию в официальных соревнованиях или на континентальных турнирах, смена спортивного гражданства становится невозможной.