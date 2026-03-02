Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

Международная федерация волейбола ужесточила правила смены спортивного гражданства

Международная федерация волейбола ужесточила правила смены спортивного гражданства
Комментарии

Международная федерация волейбола (FIVB) сообщила об изменении правил смены спортивного гражданства.

В расширенной заявке национальной сборной теперь может быть не более двух игроков, официально сменивших свою исходную федерацию. Переход под другой флаг возможен при выполнении одного из требований: непрерывное проживание в стране не менее трёх лет с момента подачи запроса или наличие гражданства этой страны до подачи заявления о смене федерации.

Если волейболист уже выступал за свою первую федерацию в официальных соревнованиях или на континентальных турнирах, смена спортивного гражданства становится невозможной.

Материалы по теме
«Я благодарен за ещё один шанс». Сильная история волейболиста, сражающегося с раком
«Я благодарен за ещё один шанс». Сильная история волейболиста, сражающегося с раком
Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android