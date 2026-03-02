Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

Результаты матчей мужской Суперлиги по волейболу 2 марта

Результаты матчей мужской Суперлиги по волейболу 2 марта
Комментарии

Сегодня, 2 марта, продолжился предварительный этап чемпионата России – 2025/2026 среди команд Суперлиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Волейбол. Мужская Суперлига-2025/2026. Результаты матчей 2 марта:

«Горький» Нижний Новгород — «Ярославич» Ярославль — 1:3 (31:33, 27:29, 25:16, 21:25).

Лидером Суперлиги является «Зенит-Казань» с 76 очками в активе. На втором месте идёт московское «Динамо» (71 очко), замыкает тройку лидеров «Зенит» из Санкт-Петербурга (70 очков).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди мужчин сезона-2025/2026 стартовал 18 октября и завершится 14 марта 2026 года. Действующим чемпионом России является «Зенит-Казань», который в финале обыграл санкт-петербургский «Зенит» (3-0 в серии).

Таблица Суперлиги - 2025/2026
Календарь Суперлиги - 2025/2026
Материалы по теме
«Это наша старая болезнь». Главные события предпоследнего тура женской Суперлиги
«Это наша старая болезнь». Главные события предпоследнего тура женской Суперлиги
Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android