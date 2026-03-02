Результаты матчей мужской Суперлиги по волейболу 2 марта

Сегодня, 2 марта, продолжился предварительный этап чемпионата России – 2025/2026 среди команд Суперлиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Волейбол. Мужская Суперлига-2025/2026. Результаты матчей 2 марта:

«Горький» Нижний Новгород — «Ярославич» Ярославль — 1:3 (31:33, 27:29, 25:16, 21:25).

Лидером Суперлиги является «Зенит-Казань» с 76 очками в активе. На втором месте идёт московское «Динамо» (71 очко), замыкает тройку лидеров «Зенит» из Санкт-Петербурга (70 очков).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди мужчин сезона-2025/2026 стартовал 18 октября и завершится 14 марта 2026 года. Действующим чемпионом России является «Зенит-Казань», который в финале обыграл санкт-петербургский «Зенит» (3-0 в серии).