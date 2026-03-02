Скидки
Волейбол

Владимир Алекно оценил игру «Зенит» СПб в матче с «Факелом»

Комментарии

Главный тренер «Зенита» из Санкт-Петербурга Владимир Алекно оценил игру своей команды в 28-м туре мужской Суперлиги. Матч с «Факелом Ямал» завершился победой петербургского клуба со счётом 3:0 (25:18, 25:16, 25:21).

Суперлига — предварительный этап (м) . 28-й тур
28 февраля 2026, суббота. 17:00 МСК
Зенит СПб
Санкт-Петербург
Окончен
3 : 0
Факел Ямал
Новый Уренгой
Зенит СПб: Бабкевич, Тисевич, Шишкин, Динейкин, Гребенников, Черейский, Бочаров, Космин, Пакшин, Уксусов, Дикарев, Эррера, Кобзарь, Ананьев
Факел Ямал: Ковальчук, Квочко, Романо, Ма'а, Кротков, Андреев, Тарасенко, Крот, Быстров, Сидоренко, Капранов, Казбанов, Эннс, Пипуныров

«Редко же, когда тренер доволен всем, но сегодня именно этот случай: результатом, качеством игры, настроем, инвестициями каждого в набранное очко. Соперник для нас всегда тяжёлый, поэтому, за редким исключением, сегодня доволен всем», – приводит слова Алекно пресс-служба ВФВ на официальном сайте.

После 28-го тура петербургский «Зенит» занимает третье место в турнирной таблице, на первом – «Зенит-Казань», на втором – московское «Динамо».

