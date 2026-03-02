«Ладошки потели». Тренер «Зенита-Казань» — об игре с МГТУ

Старший тренер казанского «Зенита» Константин Сиденко прокомментировал игру команды в победном матче с МГТУ. Встреча завершилась со счётом 3:1 (28:26, 25:17, 25:27, 25:23).

«Игра понравилась, была напряжённая — по счёту видно. Только вторая партия со счётом 25:17, а так напряжённо очень. Как говорится — нервы. Ладошки потели, давно же у бровки не стоял. У нас и у игроков есть ротация, и у тренерского штаба. Мы решили дать нам немного адреналина. Сегодня я игрой руководил, на следующей кто-нибудь другой.

Хорошая была игра, волнительная, но всё же под контролем. Чуть-чуть потеряли контроль в первой партии, но в основном хорошо. Понравился уровень игры, качество игры и, соответственно, отдача каждого игрока в каждом элементе», – приводит слова Сиденко пресс-служба ВФВ на официальном сайте.