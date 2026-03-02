Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

«У нас наконец-то всё в порядке». Колодинский — о состоянии «Белогорья»

«У нас наконец-то всё в порядке». Колодинский — о состоянии «Белогорья»
Комментарии

Главный тренер «Белогорья» Игорь Колодинский прокомментировал победу в матче с «Динамо-ЛО» в 28-м туре мужской Суперлиги и оценил состояние команды.

Суперлига — предварительный этап (м) . 28-й тур
01 марта 2026, воскресенье. 19:00 МСК
Белогорье
Белгород
Окончен
3 : 1
Динамо-ЛО
Ленинградская область
Белогорье: Будюхин, Жогов, Маслиев, Тетюхин, Яковлев, Мельников, Аль Хачдади, Порошин, Штыблов, Подребинкин, Марченко, Подлесных, Голубев
Динамо-ЛО: Ковалев, Мельгарехо, Коленковский, Барабаш, Бирюков, Кречетов, Захватенков, Курбатов, Дмитриев, Васни, Борило, Авдоченко, Мурашко

«Однозначно держали в голове, что важная игра, надо не подпустить соперника и занять пятое место. Команде не говорил, но сам представлял, какое развитие событий могло бы быть в том или ином случае. Но мы дома играем, хотелось реабилитироваться за обидное поражение в первом круге. Мы всё для этого делали, провели разбор. В первой партии чуть не получилось, но мы там в самом начале просели, приходилось догонять. Догнали, но где-то не хватило чуть-чуть в концовке. Однако дальше уже очень хорошо играли.

В последний раз в полном составе наша команда была как раз в игре первого круга с «Динамо-ЛО». Сегодня поймал себя на мысли, что да, у нас наконец-то всё в порядке. В последние дни очень хорошо поработали, было время заняться некоторыми элементами. Будем продолжать в этом же русле, благо здоровье команды это позволяет», — приводит слова Колодинского пресс-служба ВФВ на официальном сайте.

Материалы по теме
«Худший кошмар, который может присниться». Тетюхин — о проблемах «Белогорья»
Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android