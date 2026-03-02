«У нас наконец-то всё в порядке». Колодинский — о состоянии «Белогорья»

Главный тренер «Белогорья» Игорь Колодинский прокомментировал победу в матче с «Динамо-ЛО» в 28-м туре мужской Суперлиги и оценил состояние команды.

«Однозначно держали в голове, что важная игра, надо не подпустить соперника и занять пятое место. Команде не говорил, но сам представлял, какое развитие событий могло бы быть в том или ином случае. Но мы дома играем, хотелось реабилитироваться за обидное поражение в первом круге. Мы всё для этого делали, провели разбор. В первой партии чуть не получилось, но мы там в самом начале просели, приходилось догонять. Догнали, но где-то не хватило чуть-чуть в концовке. Однако дальше уже очень хорошо играли.

В последний раз в полном составе наша команда была как раз в игре первого круга с «Динамо-ЛО». Сегодня поймал себя на мысли, что да, у нас наконец-то всё в порядке. В последние дни очень хорошо поработали, было время заняться некоторыми элементами. Будем продолжать в этом же русле, благо здоровье команды это позволяет», — приводит слова Колодинского пресс-служба ВФВ на официальном сайте.