Главный тренер ВК «Кузбасс» Сергей Троцкий покинул команду

Главный тренер «Кузбасса» Сергей Троцкий покинул команду. Об этом сообщает пресс-служба волейбольного клуба.

«Волейбольный клуб «Кузбасс» благодарит Сергея Александровича за работу и желает успехов в дальнейшей карьере», — говорится в заявлении клуба.

Отмечается, что контракт с белорусским специалистом был расторгнут по обоюдному соглашению сторон. Исполняющим обязанности главного тренера ВК «Кузбасс» назначен Юрий Зинько.

Сергей Троцкий занял пост главного тренера кемеровского клуба по ходу сезона-2023/2024, сменив на посту Алексея Бабешина. В сезоне-2023/2024 «Кузбасс» занял седьмое место по итогам чемпионата России, в следующем – кемеровчане финишировали на восьмой строчке, также занеся в актив выход в «Финал четырёх» Кубка Победы, полуфинал Кубка России — 2025 и пей-офф Кубка страны — 2025. По ходу этого сезона кемеровский клуб занимает 15-е место в турнирной таблице.