Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

Главный тренер ВК «Кузбасс» Сергей Троцкий покинул команду

Главный тренер ВК «Кузбасс» Сергей Троцкий покинул команду
Комментарии

Главный тренер «Кузбасса» Сергей Троцкий покинул команду. Об этом сообщает пресс-служба волейбольного клуба.

«Волейбольный клуб «Кузбасс» благодарит Сергея Александровича за работу и желает успехов в дальнейшей карьере», — говорится в заявлении клуба.

Отмечается, что контракт с белорусским специалистом был расторгнут по обоюдному соглашению сторон. Исполняющим обязанности главного тренера ВК «Кузбасс» назначен Юрий Зинько.

Сергей Троцкий занял пост главного тренера кемеровского клуба по ходу сезона-2023/2024, сменив на посту Алексея Бабешина. В сезоне-2023/2024 «Кузбасс» занял седьмое место по итогам чемпионата России, в следующем – кемеровчане финишировали на восьмой строчке, также занеся в актив выход в «Финал четырёх» Кубка Победы, полуфинал Кубка России — 2025 и пей-офф Кубка страны — 2025. По ходу этого сезона кемеровский клуб занимает 15-е место в турнирной таблице.

Материалы по теме
«Зенит-Казань» в трёх партиях обыграл «Кузбасс» в рамках матча Суперлиги
Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android