Расписание матчей женской Суперлиги по волейболу на 4 марта

Сегодня, 4 марта, продолжится розыгрыш 26-го тура предварительного этапа женской волейбольной Суперлиги сезона-2025/2026. В рамках игрового дня состоятся пять матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием очередного игрового дня чемпионата России.

Суперлига-2025/2026, женщины. 26-й тур. Расписание матчей на 4 марта (время московское):

15:00. «Омичка» Омская область — «Минчанка» Минск.

18:00. «Протон» Саратов — «Динамо» Москва.

19:00. «Заречье-Одинцово» Московская область — «Динамо-Ак Барс» Казань.

19:30. «Ленинградка» Ленинградская область — «Динамо-Метар» Челябинская область.

20:00. «Локомотив» Калининград — «Динамо» Краснодар.

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2025/2026 стартовал 4 октября и завершится 5 марта 2026 года. Действующим чемпионом России является калининградский «Локомотив».