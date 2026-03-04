Скидки
Волейбол

«Динамо-Ак Барс» в гостях обыграло «Заречье-Одинцово» в матче женской Суперлиги

«Динамо-Ак Барс» в гостях обыграло «Заречье-Одинцово» в матче женской Суперлиги
Волейболистки «Динамо-Ак Барс» (Казань) в четырёх партиях обыграли «Заречье-Одинцово» (Одинцово) в рамках 26-го тура предварительного этапа женской Суперлиги-2025/2026. Встреча завершилась со счётом 3:1 (16:25, 25:16, 25:20, 25:20).

Суперлига — предварительный этап (ж) . 26-й тур
04 марта 2026, среда. 19:00 МСК
Заречье-Одинцово
Московская область
Окончен
1 : 3
Динамо-Ак Барс
Казань
Заречье-Одинцово: Павлович, Буркова, Гатина, Столяр, Ермолаева, Масалева, Бярда, Бровкина, Младенович, Максимова, Хабибрахманова, Сперскайте, Соболева, Бирюкова
Динамо-Ак Барс: Макарова, Милина Рахматуллина, Матвеева, Королёва, Светник, Бибина, Александрова, Ануфриенко, Гатина, Ковалёва, Столбова, Коновалова

Волейбол. Женская Суперлига-2025/2026. Предварительный этап, 26-й тур:

«Заречье-Одинцово» (Одинцово) — «Динамо-Ак Барс» (Казань) — 1:3 (25:16, 16:25, 20:25, 20:25).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2025/2026 стартовал 4 октября и завершится 5 марта 2026 года. Действующим чемпионом России является калининградский волейбольный клуб «Локомотив».

