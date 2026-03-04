Скидки
Результаты матчей мужской Суперлиги по волейболу 4 марта

Результаты матчей мужской Суперлиги по волейболу 4 марта
Комментарии

Сегодня, 4 марта, продолжился розыгрыш предварительного этапа мужской волейбольной Суперлиги сезона-2025/2026. В рамках игрового дня состоялся один матч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами очередного игрового дня чемпионата России.

Суперлига-2025/2026, мужчины. 29-й тур. Результат матча 4 марта:

«МГТУ» Москва — «Оренбуржье» Оренбург — 3:2 (20:25, 25:21, 20:25, 25:22, 17:15).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди мужчин сезона-2025/2026 стартовал 18 октября и завершится 14 марта 2026 года. В турнире принимают участие 16 команд. Действующим чемпионом России является «Зенит-Казань», который в финале обыграл санкт-петербургский «Зенит» (3-0 в серии).

