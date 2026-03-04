Скидки
Краснодарское «Динамо» неожиданно обыграло «Локомотив» из Калининграда в женской Суперлиге

Краснодарское «Динамо» неожиданно обыграло «Локомотив» из Калининграда в женской Суперлиге
Волейболистки калининградского «Локомотива» неожиданно проиграли краснодарскому «Динамо» в рамках 26-го тура предварительного этапа женской Суперлиги-2025/2026. Встреча завершилась со счётом 0:3 (21:25, 23:25, 23:25).

Суперлига — предварительный этап (ж) . 26-й тур
04 марта 2026, среда. 20:00 МСК
Локомотив К
Калининградская область
Окончен
0 : 3
Динамо Кр
Краснодар
Локомотив К: Любушкина, Пипунырова, Киселёва, Костюкевич, Беликова, Насименто, Пирайнен, Костючик, Лазарева, Аслямова, Капралова, Погорельченко, Карасёва
Динамо Кр: Слаутина, Боговская, Шубина, Лабзина, Шелепенькина, Курносова, Синицына, Ежак, Евдокимова, Коренчук, Кабанская, Гончарова, Воробьёва, Жукова

Волейбол. Женская Суперлига-2025/2026. Предварительный этап, 26-й тур:

«Локомотив» Калининград – «Динамо» Краснодар — 0:3 (21:25, 23:25, 23:25).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2025/2026 стартовал 4 октября и завершится 5 марта 2026 года. В турнире принимают участие 14 команд, среди которых есть и белорусский клуб «Минчанка». Действующим чемпионом России является калининградский «Локомотив».

Всё решится в последнем туре! Главные интриги регулярки женской волейбольной Суперлиги
Всё решится в последнем туре! Главные интриги регулярки женской волейбольной Суперлиги
