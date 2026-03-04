Краснодарское «Динамо» неожиданно обыграло «Локомотив» из Калининграда в женской Суперлиге
Поделиться
Волейболистки калининградского «Локомотива» неожиданно проиграли краснодарскому «Динамо» в рамках 26-го тура предварительного этапа женской Суперлиги-2025/2026. Встреча завершилась со счётом 0:3 (21:25, 23:25, 23:25).
Суперлига — предварительный этап (ж) . 26-й тур
04 марта 2026, среда. 20:00 МСК
Локомотив К
Калининградская область
Окончен
0 : 3
Динамо Кр
Краснодар
Локомотив К: Любушкина, Пипунырова, Киселёва, Костюкевич, Беликова, Насименто, Пирайнен, Костючик, Лазарева, Аслямова, Капралова, Погорельченко, Карасёва
Динамо Кр: Слаутина, Боговская, Шубина, Лабзина, Шелепенькина, Курносова, Синицына, Ежак, Евдокимова, Коренчук, Кабанская, Гончарова, Воробьёва, Жукова
Волейбол. Женская Суперлига-2025/2026. Предварительный этап, 26-й тур:
«Локомотив» Калининград – «Динамо» Краснодар — 0:3 (21:25, 23:25, 23:25).
Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2025/2026 стартовал 4 октября и завершится 5 марта 2026 года. В турнире принимают участие 14 команд, среди которых есть и белорусский клуб «Минчанка». Действующим чемпионом России является калининградский «Локомотив».
Материалы по теме
Комментарии
- 4 марта 2026
-
21:44
-
21:32
-
20:52
-
09:27
-
09:19
- 3 марта 2026
-
17:08
- 2 марта 2026
-
23:29
-
23:20
-
23:09
-
22:24
-
09:21
-
00:59
- 1 марта 2026
-
21:06
-
19:29
-
19:10
-
17:20
-
17:11
-
09:54
-
09:43
- 28 февраля 2026
-
19:58
-
19:29
-
19:06
-
18:32
-
09:36
-
09:16
- 27 февраля 2026
-
21:48
-
21:34
-
16:53
-
09:18
- 26 февраля 2026
-
21:30
-
20:57
-
09:25
- 25 февраля 2026
-
23:33
-
22:47
-
22:25