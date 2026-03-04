Краснодарское «Динамо» неожиданно обыграло «Локомотив» из Калининграда в женской Суперлиге

Волейболистки калининградского «Локомотива» неожиданно проиграли краснодарскому «Динамо» в рамках 26-го тура предварительного этапа женской Суперлиги-2025/2026. Встреча завершилась со счётом 0:3 (21:25, 23:25, 23:25).

Волейбол. Женская Суперлига-2025/2026. Предварительный этап, 26-й тур:

«Локомотив» Калининград – «Динамо» Краснодар — 0:3 (21:25, 23:25, 23:25).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2025/2026 стартовал 4 октября и завершится 5 марта 2026 года. В турнире принимают участие 14 команд, среди которых есть и белорусский клуб «Минчанка». Действующим чемпионом России является калининградский «Локомотив».