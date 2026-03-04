Результаты матчей женской Суперлиги по волейболу 4 марта

Сегодня, 4 марта, продолжился розыгрыш 26-го тура предварительного этапа женской волейбольной Суперлиги сезона-2025/2026. В рамках игрового дня состоялось пять матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами очередного игрового дня чемпионата России.

Суперлига-2025/2026, женщины. 26-й тур. Результаты матчей на 4 марта (время московское):

«Омичка» Омская область — «Минчанка» Минск — 3:2 (17:25, 25:20, 17:25, 25:23, 18:16);

«Протон» Саратов — «Динамо» Москва — 2:3 (22:25, 25:17, 21:25, 26:24, 14:16);

«Заречье-Одинцово» Московская область — «Динамо-Ак Барс» Казань — 1:3 (25:16, 16:25, 20:25, 20:25);

«Ленинградка» Ленинградская область — «Динамо-Метар» Челябинская область — 3:1 (22:25, 25:21, 25:20, 25:21);

«Локомотив» Калининград — «Динамо» Краснодар — 0:3 (21:25, 23:25, 23:25).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2025/2026 стартовал 4 октября и завершится 5 марта 2026 года. Действующим чемпионом России является калининградский «Локомотив».