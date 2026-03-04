Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

Результаты матчей женской Суперлиги по волейболу 4 марта

Результаты матчей женской Суперлиги по волейболу 4 марта
Комментарии

Сегодня, 4 марта, продолжился розыгрыш 26-го тура предварительного этапа женской волейбольной Суперлиги сезона-2025/2026. В рамках игрового дня состоялось пять матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами очередного игрового дня чемпионата России.

Суперлига-2025/2026, женщины. 26-й тур. Результаты матчей на 4 марта (время московское):

«Омичка» Омская область — «Минчанка» Минск — 3:2 (17:25, 25:20, 17:25, 25:23, 18:16);
«Протон» Саратов — «Динамо» Москва — 2:3 (22:25, 25:17, 21:25, 26:24, 14:16);
«Заречье-Одинцово» Московская область — «Динамо-Ак Барс» Казань — 1:3 (25:16, 16:25, 20:25, 20:25);
«Ленинградка» Ленинградская область — «Динамо-Метар» Челябинская область — 3:1 (22:25, 25:21, 25:20, 25:21);
«Локомотив» Калининград — «Динамо» Краснодар — 0:3 (21:25, 23:25, 23:25).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2025/2026 стартовал 4 октября и завершится 5 марта 2026 года. Действующим чемпионом России является калининградский «Локомотив».

Календарь Суперлиги (ж)
Турнирная таблица Суперлиги (ж)
Материалы по теме
Всё решится в последнем туре! Главные интриги регулярки женской волейбольной Суперлиги
Всё решится в последнем туре! Главные интриги регулярки женской волейбольной Суперлиги
Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android