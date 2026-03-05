Расписание матчей женской Суперлиги по волейболу 5 марта

Сегодня, 5 марта, продолжится розыгрыш 26-го тура предварительного этапа женской волейбольной Суперлиги сезона-2025/2026. В рамках игрового дня состоятся два матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием очередного игрового дня чемпионата России.

Суперлига-2025/2026, женщины. 26-й тур. Расписание матчей на 5 марта (время московское):

15:00. «Енисей» Красноярск — «Уралочка-НТМК» Свердловская область.

18:00. «Корабелка» Санкт-Петербург — «Тулица» Тульская область.

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2025/2026 стартовал 4 октября и завершится 5 марта 2026 года. Действующим чемпионом России является калининградский «Локомотив».