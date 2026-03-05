Скидки
Результаты матчей женской Суперлиги по волейболу 5 марта

Сегодня, 5 марта, продолжился розыгрыш 26-го тура предварительного этапа женской волейбольной Суперлиги сезона-2025/2026. В рамках игрового дня состоялось два матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами очередного игрового дня чемпионата России.

Суперлига-2025/2026, женщины. 26-й тур. Результаты матчей 5 марта:

«Енисей» Красноярск — «Уралочка-НТМК» Свердловская область — 2:3 (21:25, 26:14, 17:25, 25:20, 7:15).
«Корабелка» Санкт-Петербург — «Тулица» Тульская область — 3:0 (25:22, 25:18, 25:22).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2025/2026 стартовал 4 октября и завершится 5 марта 2026 года. Действующим чемпионом России является калининградский «Локомотив».

