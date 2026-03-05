Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

Стали известны все участники плей-офф женской волейбольной Суперлиги

Стали известны все участники плей-офф женской волейбольной Суперлиги
Комментарии

Сегодня, 5 марта, завершился предварительный этап женской волейбольной Суперлиги сезона-2025/2026. Стали известны все участники плей-офф чемпионата России. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с командами, которые продолжат борьбу за титул женской волейбольной Суперлиги:

  1. «Динамо-Ак Барс» (Казань).
  2. «Уралочка-НТМК» (Екатеринбург).
  3. «Заречье-Одинцово» (Одинцово).
  4. «Ленинградка» (Санкт-Петербург).
  5. «Динамо» (Москва).
  6. «Локомотив» (Калининград).
  7. «Корабелка» (Санкт-Петербург).
  8. «Тулица» (Тула).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2025/2026 стартовал 4 октября и завершился 5 марта 2026 года. Действующим чемпионом России является калининградский «Локомотив».

Материалы по теме
Результаты матчей женской Суперлиги по волейболу 5 марта
Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android