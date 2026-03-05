Стали известны все участники плей-офф женской волейбольной Суперлиги
Сегодня, 5 марта, завершился предварительный этап женской волейбольной Суперлиги сезона-2025/2026. Стали известны все участники плей-офф чемпионата России. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с командами, которые продолжат борьбу за титул женской волейбольной Суперлиги:
- «Динамо-Ак Барс» (Казань).
- «Уралочка-НТМК» (Екатеринбург).
- «Заречье-Одинцово» (Одинцово).
- «Ленинградка» (Санкт-Петербург).
- «Динамо» (Москва).
- «Локомотив» (Калининград).
- «Корабелка» (Санкт-Петербург).
- «Тулица» (Тула).
Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2025/2026 стартовал 4 октября и завершился 5 марта 2026 года. Действующим чемпионом России является калининградский «Локомотив».
