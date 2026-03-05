Скидки
«Первая или вторая позиция — не столь уж важно». Терзич — о выходе в плей-офф
Комментарии

Главный тренер «Динамо-Ак Барс» Зоран Терзич прокомментировал игру своей команды в последнем перед плей-офф матче российской Суперлиги. Встреча с «Заречьем-Одинцово» завершилась со счётом 3:1 (16:25, 25:16, 25:20, 25:20).

Суперлига — предварительный этап (ж) . 26-й тур
04 марта 2026, среда. 19:00 МСК
Заречье-Одинцово
Московская область
Окончен
1 : 3
Динамо-Ак Барс
Казань
Заречье-Одинцово: Павлович, Буркова, Гатина, Столяр, Ермолаева, Масалева, Бярда, Бровкина, Младенович, Максимова, Хабибрахманова, Сперскайте, Соболева, Бирюкова
Динамо-Ак Барс: Макарова, Милина Рахматуллина, Матвеева, Королёва, Светник, Бибина, Александрова, Ануфриенко, Гатина, Ковалёва, Столбова, Коновалова

«Заречье-Одинцово» очень серьёзный соперник. У нас не было половины команды сегодня – Гонсалес, Мартинес, Реброва, Карполь, Енина. Было тяжело играть практически без замен. В первой партии мы играли не так уж плохо, но много ошибались. Потом ошибаться перестали и заиграли нормально.

Это была последняя игра регулярного чемпионата и для Одинцова она практически ничего не значила. Впрочем, для нас тоже: первая или вторая позиция – не столь уж важно. В плей-офф будет видно, кто в какой форме.

Почему не играли лидеры команды? У них небольшие травмы, и мы не хотели ими рисковать в преддверии плей-офф», – приводит слова Терзича пресс-служба ВФВ на официальном сайте.

