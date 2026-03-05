Скидки
Главный тренер «Ленинградки» рассказал, какую спортсменку бережёт для плей-офф

Комментарии

Главный тренер «Ленинградки» Александр Кашин оценил игру своих спортсменок в матче с «Динамо-Метар» и рассказал, какую волейболистку бережёт для плей-офф.

Встреча с челябинским клубом завершилась со счётом 3:1 (22:25, 25:21, 25:20, 25:21) в пользу петербургской команды.

Суперлига — предварительный этап (ж) . 26-й тур
04 марта 2026, среда. 19:30 МСК
Ленинградка
Санкт-Петербург
Окончен
3 : 1
Динамо-Метар
Челябинск
Ленинградка: Харлова, Рубан, Романова, Мишагина, Гарелик, Мельникова, Руссу, Ксения Игоревна Соколова, Попович, Малыгина, Булгакова, Озерова, Перова
Динамо-Метар: Юникова, Дементьева, Стальная, Кудряшова, Форналева, Диких, Зворыгина, Бугаева, Зайцева, Иванкович, Емелина, Архипова, Ольховская

«Мы до сегодняшнего утра готовились к совершенно другому варианту игры и другим составом. Сегодня выяснилось, что у нас не все здоровы. Выиграли и выиграли. Было понятно, что три команды были заинтересованы играть в определённом варианте. Но мы никогда никого не выбираем. Всегда играем на победу. Играли с Челябинском именно так.

Хочу сказать, что очень не хотел, чтобы сегодня играла Гарелик. Потому что мы с Настей всю вторую половину сезона копим силы. Вот видите, они набраны. Главное — не выплеснуть раньше плей-офф. Гарик – это наша ударная сила.

Хочу отметить нашу вчерашнюю именинницу Лизу Рубан. К сожалению, у неё со мной очень похожий характер. Когда всё слишком просто, Лиза расслабляется и пока не «наедешь» — не начнёт. Но зато когда её «достанут», она забивает всё, что можно и нельзя. Лиза — молодец. Другое дело, что в плей-офф будут соперники, которые не дадут таких пауз.

И очень хочется отметить Елизавету Диких. Лиза — лучший игрок матча. Она сыграла прекрасную игру. «Отвозила» нас нормально», – приводит слова Кашина пресс-служба ВФВ на официальном сайте.

