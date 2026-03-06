Молодёжные сборные России по волейболу допустили до участия в европейских турнирах

Сегодня, 6 марта, стало известно о решении Европейской конфедерации волейбола (ЕКВ) относительно молодёжных команд России. В организации постановили допустить сборные до участия в европейских турнирах с флагом и гимном. Как сообщает пресс-служба Всероссийской федерации волейбола (ВФВ), в дальнейшем будет представлен план практической реализации этого решения.

Отметим, европейские соревнования являются отборочными на мировые турниры. Ранее Международная федерация волейбола (FIVB) объявила о допуске молодых российских спортсменов на международные старты. Отечественные сборные были отстранены с 2022 года.