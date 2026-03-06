Результаты матчей мужской Суперлиги-2025/2026 по волейболу 6 марта

Сегодня, 6 марта, продолжился розыгрыш предварительного этапа мужской волейбольной Суперлиги сезона-2025/2026. В рамках очередного игрового дня состоялось два матча 29-го тура. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами соревнований.

Суперлига-2025/2026, мужчины. 29-й тур. Результаты матчей 6 марта:

«Факел Ямал» Новый Уренгой — «Кузбасс» Кемерово — 0:3 (21:25, 23:25, 17:25);

«Нова» Новокуйбышевск — «Белогорье» Белгород — 1:3 (25:22, 17:25, 22:25, 20:25).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди мужчин сезона-2025/2026 стартовал 18 октября и завершится 14 марта 2026 года. В турнире принимают участие 16 команд. Действующим чемпионом России является «Зенит-Казань», который в финале обыграл санкт-петербургский «Зенит» (3-0 в серии).