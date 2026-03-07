Скидки
Расписание матчей мужской Суперлиги-2025/2026 по волейболу на 7 марта

Сегодня, 7 марта, продолжится розыгрыш предварительного этапа мужской волейбольной Суперлиги сезона-2025/2026. В рамках очередного игрового дня состоятся два матча 29-го тура. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием соревнований.

Суперлига-2025/2026, мужчины. 29-й тур. Расписание матчей на 7 марта (время московское):

17:00. «Газпром-Югра» Сургут — «Динамо» Москва;
17:00. «Ярославич» Ярославль — «Енисей» Красноярск.

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди мужчин сезона-2025/2026 стартовал 18 октября и завершится 14 марта 2026 года. В турнире принимают участие 16 команд. Действующим чемпионом России является «Зенит-Казань», который в финале обыграл санкт-петербургский «Зенит» (3-0 в серии).

