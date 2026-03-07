Московское «Динамо» в трёх партиях обыграло «Газпром-Югра» в рамках матча Суперлиги

Волейболисты московского «Динамо» обыграли «Газпром-Югра» из Сургута в рамках 29-го тура предварительного этапа мужской Суперлиги-2025/2026. Встреча завершилась со счётом 3:0 (25:19, 25:21, 25:20).

Волейбол. Мужская Суперлига-2025/2026. Предварительный этап, 29-й тур:

«Динамо» Москва – «Газпром-Югра» Сургут — 3:0 (25:19, 25:21, 25:20).

Московский клуб занимает второе место в таблице Суперлиги, в активе клуба 74 очка. «Газпром-Югра» находится на 10-й строчке (34 очка).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди мужчин сезона-2025/2026 стартовал 18 октября и завершится 14 марта 2026 года. В турнире принимают участие 16 команд. Действующим чемпионом России является «Зенит-Казань», который в финале обыграл санкт-петербургский «Зенит» (3-0 в серии).