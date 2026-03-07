Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

Московское «Динамо» в трёх партиях обыграло «Газпром-Югра» в рамках матча Суперлиги

Московское «Динамо» в трёх партиях обыграло «Газпром-Югра» в рамках матча Суперлиги
Комментарии

Волейболисты московского «Динамо» обыграли «Газпром-Югра» из Сургута в рамках 29-го тура предварительного этапа мужской Суперлиги-2025/2026. Встреча завершилась со счётом 3:0 (25:19, 25:21, 25:20).

Суперлига — предварительный этап (м) . 29-й тур
07 марта 2026, суббота. 17:00 МСК
Газпром-Югра
Сургут
Окончен
0 : 3
Динамо М
Москва

Волейбол. Мужская Суперлига-2025/2026. Предварительный этап, 29-й тур:

«Динамо» Москва – «Газпром-Югра» Сургут — 3:0 (25:19, 25:21, 25:20).

Московский клуб занимает второе место в таблице Суперлиги, в активе клуба 74 очка. «Газпром-Югра» находится на 10-й строчке (34 очка).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди мужчин сезона-2025/2026 стартовал 18 октября и завершится 14 марта 2026 года. В турнире принимают участие 16 команд. Действующим чемпионом России является «Зенит-Казань», который в финале обыграл санкт-петербургский «Зенит» (3-0 в серии).

Таблица Суперлиги - 2025/2026
Календарь Суперлиги - 2025/2026
Материалы по теме
Парадокс в российском волейболе. Команда с последнего места не вылетит из Суперлиги?
Парадокс в российском волейболе. Команда с последнего места не вылетит из Суперлиги?
Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android