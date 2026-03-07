Результаты матчей мужской Суперлиги по волейболу 7 марта

Сегодня, 7 марта, продолжился предварительный этап чемпионата России – 2025/2026 среди команд Суперлиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Волейбол. Мужская Суперлига-2025/2026. Результаты матчей 7 марта:

«Газпром-Югра» Сургут – «Динамо» Москва – 0:3 (19:25, 21:25, 20:25);

«Ярославич» Ярославль – «Енисей» Красноярск – 0:3 (20:25, 22:25, 22:25).

Лидером Суперлиги является «Зенит-Казань» с 76 очками в активе. На втором месте идёт московское «Динамо» (74 очка), замыкает тройку лидеров «Зенит» из Санкт-Петербурга (70 очков).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди мужчин сезона-2025/2026 стартовал 18 октября и завершится 14 марта 2026 года. Действующим чемпионом России является «Зенит-Казань», который в финале обыграл санкт-петербургский «Зенит» (3-0 в серии).