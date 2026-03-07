Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

Результаты матчей мужской Суперлиги по волейболу 7 марта

Результаты матчей мужской Суперлиги по волейболу 7 марта
Комментарии

Сегодня, 7 марта, продолжился предварительный этап чемпионата России – 2025/2026 среди команд Суперлиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Волейбол. Мужская Суперлига-2025/2026. Результаты матчей 7 марта:

«Газпром-Югра» Сургут – «Динамо» Москва – 0:3 (19:25, 21:25, 20:25);

«Ярославич» Ярославль – «Енисей» Красноярск – 0:3 (20:25, 22:25, 22:25).

Лидером Суперлиги является «Зенит-Казань» с 76 очками в активе. На втором месте идёт московское «Динамо» (74 очка), замыкает тройку лидеров «Зенит» из Санкт-Петербурга (70 очков).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди мужчин сезона-2025/2026 стартовал 18 октября и завершится 14 марта 2026 года. Действующим чемпионом России является «Зенит-Казань», который в финале обыграл санкт-петербургский «Зенит» (3-0 в серии).

Таблица Суперлиги - 2025/2026
Календарь Суперлиги - 2025/2026
Материалы по теме
Парадокс в российском волейболе. Команда с последнего места не вылетит из Суперлиги?
Парадокс в российском волейболе. Команда с последнего места не вылетит из Суперлиги?
Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android