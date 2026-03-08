Расписание матчей мужской Суперлиги-2025/2026 по волейболу на 8 марта

Сегодня, 8 марта, продолжится розыгрыш предварительного этапа мужской волейбольной Суперлиги сезона-2025/2026. В рамках очередного игрового дня состоятся два матча 29-го тура. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием соревнований.

Суперлига-2025/2026, мужчины. 29-й тур. Расписание матчей на 8 марта (время московское):

14:00. «Динамо-Урал» Уфа — «Горький» Нижний Новгород;

17:00. «Зенит-Казань» Казань — «Динамо-ЛО» Ленинградская область.

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди мужчин сезона-2025/2026 стартовал 18 октября и завершится 14 марта 2026 года. В турнире принимают участие 16 команд. Действующим чемпионом России является «Зенит-Казань», который в финале обыграл санкт-петербургский «Зенит» (3-0 в серии).