Федоровцева и Маркова стали самыми результативными в матчах 25-го тура Лиги Султанлар

В Турции завершился 25-й тур женской волейбольной Лиги Султанлар сезона-2025/2026. В ходе матчей россиянки, выступающие за турецкие клубы, суммарно набрали 106 очков.

«Фенербахче» Арины Федоровцевой одержал победу над «Гёзтепе» со счётом 3:2 (20:25, 25:19, 25:22, 25:23, 15:11). Россиянка набрала 34 очка и стала самым результативным игроком встречи.

«Вакифбанк» Марины Марковой со счётом 3:0 (25:21, 25:20, 25:22) победил «Арас Карго». Россиянка принесла команде 17 очков и стала самым результативным игроком встречи.

«Бешикташ» Маргариты Курило со счётом 3:2 (25:16, 25:13, 22:25, 23:25, 15:8) победил «Айдын Бююкшехир», где играет Анна Тихомирова. Курило набрала 17 очков, Тихомирова принесла команде 7 очков.

«Нилюфер» Полины Шемановой победил «Бахчеливлер» со счётом 3:0 (25:12, 25:20, 25:20). Россиянка набрала 7 очков.

«Зерен Спор», за который выступают россиянки Анна Лазарева и Светлана Гатина, со счётом 3:1 (25:21, 25:21, 25:27, 25:15) победил «Кузейбору». Лазарева набрала 24 очка, Гатина на площадку не выходила.

После 12-го тура Лиги Султанлар «Вакифбанк» занимает первое место в турнирной таблице, «Фенербахче» – второе, «Зерен Спор» – третье, «Нилюфер» – шестое, «Бешикташ» – девятое, «Айдын Бююкшехир» – 13-е.