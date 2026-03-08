«Зенит-Казань» обыграл «Динамо-ЛО» в матче 29-го тура мужской Суперлиги

Игроки волейбольного клуба «Зенит-Казань» одержали победу над «Динамо-ЛО» из Ленинградской области в рамках 29-го тура предварительного этапа мужской Суперлиги-2025/2026. Матч завершился со счётом 3:0 (25:19, 25:21, 25:20).

Волейбол. Мужская Суперлига-2025/2026. Предварительный этап, 29-й тур:

«Зенит» (Казань)– «Динамо-ЛО» Ленинградская область – 3:0 (25:21, 32:30, 25:16).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди мужчин сезона-2025/2026 стартовал 18 октября и завершится 14 марта 2026 года. В турнире принимают участие 16 команд. Действующим чемпионом России является «Зенит-Казань», который в финале обыграл санкт-петербургский «Зенит» (3-0 в серии).