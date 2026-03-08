Скидки
«Зенит-Казань» обыграл «Динамо-ЛО» в матче 29-го тура мужской Суперлиги

МВК «Зенит» Казань
Игроки волейбольного клуба «Зенит-Казань» одержали победу над «Динамо-ЛО» из Ленинградской области в рамках 29-го тура предварительного этапа мужской Суперлиги-2025/2026. Матч завершился со счётом 3:0 (25:19, 25:21, 25:20).

Суперлига — предварительный этап (м) . 29-й тур
08 марта 2026, воскресенье. 17:00 МСК
Зенит-Казань
Казань
Окончен
3 : 0
Динамо-ЛО
Ленинградская область
Зенит-Казань: Сурмачевский, Вольвич, Абаев, Лабинский, Данани, Романовский, Лубурич, Кононов, Щербинин, Волков, Фёдоров, Михайлов, Вышников, Феоктистов
Динамо-ЛО: Ковалев, Коленковский, Барабаш, Бирюков, Захватенков, Кузнецов, Курбатов, Дмитриев, Васни, Демирчов, Литвин, Борило, Авдоченко

Волейбол. Мужская Суперлига-2025/2026. Предварительный этап, 29-й тур:

«Зенит» (Казань)– «Динамо-ЛО» Ленинградская область – 3:0 (25:21, 32:30, 25:16).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди мужчин сезона-2025/2026 стартовал 18 октября и завершится 14 марта 2026 года. В турнире принимают участие 16 команд. Действующим чемпионом России является «Зенит-Казань», который в финале обыграл санкт-петербургский «Зенит» (3-0 в серии).

