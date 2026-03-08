Результаты матчей мужской Суперлиги-2025/2026 по волейболу на 8 марта

Сегодня, 8 марта, продолжился 29-й тур предварительного этапа чемпионата России – 2025/2026 среди команд Суперлиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Волейбол. Суперлига-2025/2026, мужчины. Результаты матчей 8 марта:

«Динамо-Урал» (Уфа)– «Горький» Нижний Новгород – 3:2 (23:25, 25:23, 25:21, 15:25, 15:10).

«Зенит-Казань» – «Динамо-ЛО» Ленинградская область – 3:0 (25:21, 32:30, 25:16).

Лидером Суперлиги является «Зенит-Казань» с 79 очками в активе. На втором месте идёт московское «Динамо» (74 очка), замыкает тройку лидеров «Зенит» из Санкт-Петербурга (70 очков).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди мужчин сезона-2025/2026 стартовал 18 октября и завершится 14 марта 2026 года. Действующим чемпионом России является «Зенит-Казань», который в финале обыграл санкт-петербургский «Зенит» (3-0 в серии).