Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

Результаты матчей мужской Суперлиги 2025 2026 по волейболу 8 марта

Результаты матчей мужской Суперлиги-2025/2026 по волейболу на 8 марта
Комментарии

Сегодня, 8 марта, продолжился 29-й тур предварительного этапа чемпионата России – 2025/2026 среди команд Суперлиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Волейбол. Суперлига-2025/2026, мужчины. Результаты матчей 8 марта:

«Динамо-Урал» (Уфа)– «Горький» Нижний Новгород – 3:2 (23:25, 25:23, 25:21, 15:25, 15:10).
«Зенит-Казань» – «Динамо-ЛО» Ленинградская область – 3:0 (25:21, 32:30, 25:16).

Лидером Суперлиги является «Зенит-Казань» с 79 очками в активе. На втором месте идёт московское «Динамо» (74 очка), замыкает тройку лидеров «Зенит» из Санкт-Петербурга (70 очков).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди мужчин сезона-2025/2026 стартовал 18 октября и завершится 14 марта 2026 года. Действующим чемпионом России является «Зенит-Казань», который в финале обыграл санкт-петербургский «Зенит» (3-0 в серии).

Календарь мужской Суперлиги-2025/2026
Турнирная таблица мужской Суперлиги-2025/2026
Материалы по теме
«Зенит-Казань» обыграл «Динамо-ЛО» в матче 29-го тура мужской Суперлиги
Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android