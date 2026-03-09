Скидки
«Зенит» СПб обыграл «Локомотив» в матче чемпионата России по волейболу

«Зенит» СПб обыграл «Локомотив» в матче чемпионата России по волейболу
Комментарии

Волейболисты «Зенита» из Санкт-Петербурга на выезде обыграли «Локомотив» из Новосибирска в рамках 29-го тура предварительного этапа мужской Суперлиги-2025/2026. Встреча завершилась со счётом 3:0 (25:21, 26:24, 25:23).

Суперлига — предварительный этап (м) . 29-й тур
09 марта 2026, понедельник. 15:00 МСК
Локомотив
Новосибирск
Окончен
0 : 3
Зенит СПб
Санкт-Петербург

Волейбол. Мужская Суперлига-2025/2026. Предварительный этап, 29-й тур:

«Локомотив» Новосибирск — «Зенит» Санкт-Петербург — 0:3 (21:25, 24:26, 23:25).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди мужчин сезона-2025/2026 стартовал 18 октября и завершится 14 марта 2026 года. В турнире принимают участие 16 команд. Действующим чемпионом России является «Зенит-Казань», который в финале обыграл санкт-петербургский «Зенит» (3-0 в серии).

