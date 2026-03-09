Скидки
Результаты матчей мужской Суперлиги-2025/2026 по волейболу 9 марта

Результаты матчей мужской Суперлиги-2025/2026 по волейболу 9 марта
Комментарии

Сегодня, 9 марта, продолжился розыгрыш предварительного этапа мужской волейбольной Суперлиги сезона-2025/2026. В рамках очередного игрового дня состоялся один матч 29-го тура. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами соревнований.

Суперлига-2025/2026, мужчины. 29-й тур. Результаты матчей на 9 марта:

«Локомотив» Новосибирск — «Зенит» Санкт-Петербург — 0:3 (21:25, 24:26, 23:25).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди мужчин сезона-2025/2026 стартовал 18 октября и завершится 14 марта 2026 года. В турнире принимают участие 16 команд. Действующим чемпионом России является «Зенит-Казань», который в финале обыграл санкт-петербургский «Зенит» (3-0 в серии).

