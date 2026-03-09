Какой клуб станет чемпионом России по волейболу у женщин в 2026 году?

Завтра, 10 марта, стартует плей-офф женского чемпионата России – 2025/2026 по волейболу среди команд Суперлиги. По итогам 26 туров предварительного этапа соревнований в плей-офф прошли следующие команды.

Волейбол. Женщины. Чемпионат России — 2025/2026. Полный состав участников плей-офф

«Динамо-Ак Барс» (Казань)

«Уралочка-НТМК» (Екатеринбург)

«Заречье-Одинцово» (Одинцово)

«Ленинградка» (Санкт-Петербург)

«Динамо» (Москва)

«Локомотив» (Калининград)

«Корабелка» (Санкт-Петербург)

«Тулица» (Тула)

В связи с этим «Чемпионат» предлагает принять участие в опросе: «Какой клуб станет чемпионом России по волейболу в 2026 году у женщин?»