Какой клуб станет чемпионом России по волейболу у женщин в 2026 году?
Завтра, 10 марта, стартует плей-офф женского чемпионата России – 2025/2026 по волейболу среди команд Суперлиги. По итогам 26 туров предварительного этапа соревнований в плей-офф прошли следующие команды.
Волейбол. Женщины. Чемпионат России — 2025/2026. Полный состав участников плей-офф
- «Динамо-Ак Барс» (Казань)
- «Уралочка-НТМК» (Екатеринбург)
- «Заречье-Одинцово» (Одинцово)
- «Ленинградка» (Санкт-Петербург)
- «Динамо» (Москва)
- «Локомотив» (Калининград)
- «Корабелка» (Санкт-Петербург)
- «Тулица» (Тула)
В связи с этим «Чемпионат» предлагает принять участие в опросе: «Какой клуб станет чемпионом России по волейболу в 2026 году у женщин?»
