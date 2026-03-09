«Такие победы добывает команда». Алекно — после матча с «Локомотивом»
Главный тренер «Зенита» из Санкт-Петербурга Владимир Алекно отреагировал на победу своих подопечных над «Локомотивом» из Новосибирска в рамках 29-го тура предварительного этапа мужской Суперлиги-2025/2026. Встреча завершилась со счётом 3:0 (25:21, 26:24, 25:23).
Суперлига — предварительный этап (м) . 29-й тур
09 марта 2026, понедельник. 15:00 МСК
Локомотив
Новосибирск
Окончен
0 : 3
Зенит СПб
Санкт-Петербург
Локомотив: Николов, Мелкозеров, Ожиганов, Бражнюк, Воронков, Маркин, Шахбанмирзаев, Бенкович, Лызик, Казаченков, Куркаев, Вишняков, Курбанов, Кривитченко
Зенит СПб: Бабкевич, Тисевич, Шишкин, Динейкин, Гребенников, Черейский, Бочаров, Космин, Пакшин, Уксусов, Дикарев, Эррера, Кобзарь, Ананьев
«Рад за Бабкевича, он взял на себя ответственность. Думаю, что для него самого и для команды была важна его манера игры. Такие победы добывает команда. Ещё впереди игра. Танец хорош концовкой», – сказал Владимир Алекно после матча.
Действующим чемпионом России является «Зенит-Казань», который в финале обыграл санкт-петербургский «Зенит» (3-0 в серии).
