«Они заслуживают быть выше в таблице». Константинов — о поражении от «Зенита» СПб

Главный тренер «Локомотива» Пламен Константинов прокомментировал поражение подопечных от «Зенита» из Санкт-Петербурга в рамках 29-го тура предварительного этапа мужской Суперлиги-2025/2026. Встреча завершилась со счётом 3:0 (25:21, 26:24, 25:23) в пользу гостей площадки.

«Я бы не сказал, что мы чуть-чуть уступили. Я думаю, что «Зенит» во всех компонентах сыграл лучше. Там не вопрос «чуть-чуть». В первую очередь на блоке они были намного сильнее, чем мы. Мы вообще не справились с блоком. Не смогли остановить их сильные стороны в атаке. А даже когда были на месте, больше помогали им сняться, чем усложняли им жизнь. В этом компоненте мы категорически проиграли. Думаю, что «Зенит» заслуженно взял игру.

Если они два раза нас обыгрывают в чемпионате, значит, заслуживают быть выше в таблице. А мы будем делать выводы и бороться дальше. Будем настраиваться уже на игры плей-офф», – подвёл итог Пламен Константинов в послематчевом интервью.