Расписание матчей плей-офф женской Суперлиги по волейболу на 10 марта

Сегодня, 10 марта, стартует раунд плей-офф женской волейбольной Суперлиги сезона-2025/2026. В рамках игрового дня состоятся первые матчи серий 1/4 финала. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня чемпионата России.

Волейбол. Суперлига-2025/2026, женщины. Расписание матчей 10 марта (время московское):

15:30. «Уралочка-НТМК» Екатеринбург — «Корабелка» Санкт-Петербург;

19:00. «Заречье-Одинцово» Московская область — «Локомотив» Калининград;

19:00. «Динамо-Ак Барс» Казань — «Тулица» Тула;

20:00. «Ленинградка» Ленинградская область — «Динамо» Москва.

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2025/2026 завершился 5 марта 2026 года. По его результатам в стадию плей-офф вышло восемь клубов: «Динамо-Ак Барс», «Уралочка-НТМК», «Заречье-Одинцово», «Корабелка», «Локомотив» (Калининград), «Тулица», «Динамо» (Москва), «Ленинградка».

Действующим чемпионом России является калининградский волейбольный клуб «Локомотив».