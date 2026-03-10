Скидки
Волейболистки «Динамо-Ак Барс» обыграли «Тулицу» в рамках плей-офф Суперлиги

Волейболистки «Динамо-Ак Барс» обыграли «Тулицу» в рамках плей-офф Суперлиги
Комментарии

Волейболистки казанского «Динамо-Ак Барс» в четырёх партиях обыграли «Тулицу» в рамках первого матча 1/4 финала плей-офф женской Суперлиги-2025/2026. Встреча завершилась со счётом 3:1 (16:25, 25:16, 25:20, 25:20).

Пари Суперлига — плей-офф (ж) . 1/4 финала. 1-й матч
10 марта 2026, вторник. 19:00 МСК
Динамо-Ак Барс
Казань
Окончен
3 : 1
Тулица
Тульская область
Динамо-Ак Барс: Карполь, Милина Рахматуллина, Матвеева, Королёва, Светник, Бибина, Ануфриенко, Гатина, Ковалёва, Столбова, Реброва, Мартинес, Коновалова, Гонсалес
Тулица: Багрянцева, Синицкая, Станкевичуте, Лебедкина, Чернышева, Перович, Распутная, Прасолова, Полякова, Мамедова, Родригес, Някина, Симонова, Сокольчик

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2025/2026 завершился 5 марта 2026 года. По его результатам в стадию плей-офф вышло восемь клубов: «Динамо-Ак Барс», «Уралочка-НТМК», «Заречье-Одинцово», «Корабелка», «Локомотив» (Калининград), «Тулица», «Динамо» (Москва), «Ленинградка». Действующим чемпионом России является калининградский волейбольный клуб «Локомотив».

