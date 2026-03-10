Скидки
«Локомотив» на тай-брейке одолел «Заречье-Одинцово» в 1/4 финала ЧР по волейболу

Волейболистки калининградского «Локомотива» в пяти партиях обыграли «Заречье-Одинцово» в первом матче 1/4 финала плей-офф женской Суперлиги-2025/2026. Встреча завершилась со счётом 3:2 (20:25, 25:17, 29:27, 20:25, 16:14).

Пари Суперлига — плей-офф (ж) . 1/4 финала. 1-й матч
10 марта 2026, вторник. 19:00 МСК
Заречье-Одинцово
Московская область
Окончен
2 : 3
Локомотив К
Калининградская область
Заречье-Одинцово: Павлович, Буркова, Гатина, Столяр, Ермолаева, Масалева, Бярда, Бровкина, Младенович, Максимова, Хабибрахманова, Сперскайте, Соболева, Бирюкова
Локомотив К: Любушкина, Пипунырова, Киселёва, Костюкевич, Беликова, Зайцева, Насименто, Пирайнен, Костючик, Лазарева, Аслямова, Капралова, Погорельченко

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2025/2026 завершился 5 марта 2026 года. По его результатам в стадию плей-офф вышло восемь клубов: «Динамо-Ак Барс», «Уралочка-НТМК», «Заречье-Одинцово», «Корабелка», «Локомотив» (Калининград), «Тулица», «Динамо» (Москва), «Ленинградка». Действующим чемпионом России является калининградский волейбольный клуб «Локомотив».

