«Локомотив» на тай-брейке одолел «Заречье-Одинцово» в 1/4 финала ЧР по волейболу

Волейболистки калининградского «Локомотива» в пяти партиях обыграли «Заречье-Одинцово» в первом матче 1/4 финала плей-офф женской Суперлиги-2025/2026. Встреча завершилась со счётом 3:2 (20:25, 25:17, 29:27, 20:25, 16:14).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2025/2026 завершился 5 марта 2026 года. По его результатам в стадию плей-офф вышло восемь клубов: «Динамо-Ак Барс», «Уралочка-НТМК», «Заречье-Одинцово», «Корабелка», «Локомотив» (Калининград), «Тулица», «Динамо» (Москва), «Ленинградка». Действующим чемпионом России является калининградский волейбольный клуб «Локомотив».