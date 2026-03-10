Скидки
Московское «Динамо» обыграло «Ленинградку» на старте плей-офф женской Суперлиги

Комментарии

Волейболистки московского «Динамо» на выезде в четырёх сетах обыграли «Ленинградку» в первом матче 1/4 финала плей-офф женской Суперлиги-2025/2026. Встреча завершилась со счётом 3:1 (19:25, 26:24, 25:23, 25:21) в пользу команды гостей.

Пари Суперлига — плей-офф (ж) . 1/4 финала. 1-й матч
10 марта 2026, вторник. 20:00 МСК
Ленинградка
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 3
Динамо М
Москва
Ленинградка: Юрьева, Харлова, Рубан, Романова, Мишагина, Гарелик, Мельникова, Руссу, Ксения Игоревна Соколова, Попович, Малыгина, Булгакова, Климова, Озерова, Перова
Динамо М: Лазарева, Чирович, Ташлыкова, Чернова, Купряшкина, Пушина, Солодова, Смеленко, Гончарова, Лукьянова, Капустина, Маршавина, Акопова, Сикачёва, Шевчук, Манжосова, Подкопаева, Синицына

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2025/2026 завершился 5 марта 2026 года. По его результатам в стадию плей-офф вышло восемь клубов: «Динамо-Ак Барс», «Уралочка-НТМК», «Заречье-Одинцово», «Корабелка», «Локомотив» (Калининград), «Тулица», «Динамо» (Москва), «Ленинградка». Действующим чемпионом России является калининградский волейбольный клуб «Локомотив».

Расклады на четвертьфиналы в женской волейбольной Суперлиге. Кто вылетит первым?
