Московское «Динамо» обыграло «Ленинградку» на старте плей-офф женской Суперлиги
Поделиться
Волейболистки московского «Динамо» на выезде в четырёх сетах обыграли «Ленинградку» в первом матче 1/4 финала плей-офф женской Суперлиги-2025/2026. Встреча завершилась со счётом 3:1 (19:25, 26:24, 25:23, 25:21) в пользу команды гостей.
Пари Суперлига — плей-офф (ж) . 1/4 финала. 1-й матч
10 марта 2026, вторник. 20:00 МСК
Ленинградка
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 3
Динамо М
Москва
Ленинградка: Юрьева, Харлова, Рубан, Романова, Мишагина, Гарелик, Мельникова, Руссу, Ксения Игоревна Соколова, Попович, Малыгина, Булгакова, Климова, Озерова, Перова
Динамо М: Лазарева, Чирович, Ташлыкова, Чернова, Купряшкина, Пушина, Солодова, Смеленко, Гончарова, Лукьянова, Капустина, Маршавина, Акопова, Сикачёва, Шевчук, Манжосова, Подкопаева, Синицына
Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2025/2026 завершился 5 марта 2026 года. По его результатам в стадию плей-офф вышло восемь клубов: «Динамо-Ак Барс», «Уралочка-НТМК», «Заречье-Одинцово», «Корабелка», «Локомотив» (Калининград), «Тулица», «Динамо» (Москва), «Ленинградка». Действующим чемпионом России является калининградский волейбольный клуб «Локомотив».
Комментарии
- 10 марта 2026
-
23:02
-
21:59
-
21:46
-
21:32
-
10:14
- 9 марта 2026
-
23:00
-
22:50
-
18:48
-
18:47
-
18:29
-
09:45
- 8 марта 2026
-
20:39
-
18:28
-
15:16
-
10:04
- 7 марта 2026
-
22:11
-
18:23
-
09:46
- 6 марта 2026
-
19:55
-
10:17
-
10:01
- 5 марта 2026
-
22:17
-
22:10
-
22:04
-
19:41
-
10:29
- 4 марта 2026
-
22:12
-
21:44
-
21:32
-
20:52
-
09:27
-
09:19
- 3 марта 2026
-
17:08
- 2 марта 2026
-
23:29
-
23:20