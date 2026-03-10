Московское «Динамо» обыграло «Ленинградку» на старте плей-офф женской Суперлиги

Волейболистки московского «Динамо» на выезде в четырёх сетах обыграли «Ленинградку» в первом матче 1/4 финала плей-офф женской Суперлиги-2025/2026. Встреча завершилась со счётом 3:1 (19:25, 26:24, 25:23, 25:21) в пользу команды гостей.

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2025/2026 завершился 5 марта 2026 года. По его результатам в стадию плей-офф вышло восемь клубов: «Динамо-Ак Барс», «Уралочка-НТМК», «Заречье-Одинцово», «Корабелка», «Локомотив» (Калининград), «Тулица», «Динамо» (Москва), «Ленинградка». Действующим чемпионом России является калининградский волейбольный клуб «Локомотив».