Результаты матчей плей-офф женской Суперлиги по волейболу 10 марта

Сегодня, 10 марта, стартовал раунд плей-офф женской волейбольной Суперлиги сезона-2025/2026. В рамках игрового дня состоялись первые матчи серий 1/4 финала. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня чемпионата России.

Волейбол. Суперлига-2025/2026, женщины. Результаты матчей 10 марта:

«Уралочка-НТМК» Екатеринбург — «Корабелка» Санкт-Петербург — 1:3 (21:25, 24:26, 25:17, 19:25);

«Заречье-Одинцово» Московская область — «Локомотив» Калининград — 2:3 (25:20, 17:25, 27:29, 25:20, 14:16);

«Динамо-Ак Барс» Казань — «Тулица» Тула — 3:1 (16:25, 25:15, 25:19, 25:23);

«Ленинградка» Ленинградская область — «Динамо» Москва — 1:3 (25:19, 24:26, 23:25, 21:25).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2025/2026 завершился 5 марта 2026 года. По его результатам в стадию плей-офф вышло восемь клубов: «Динамо-Ак Барс», «Уралочка-НТМК», «Заречье-Одинцово», «Корабелка», «Локомотив» (Калининград), «Тулица», «Динамо» (Москва), «Ленинградка».