«Белогорье» обыграло московское «Динамо» в матче чемпионата России по волейболу

Волейболисты «Белогорья» на гостевой площадке обыграли московское «Динамо» в матче 30-го тура предварительного этапа мужской Суперлиги сезона-2025/2026. Встреча завершилась со счётом 3:1 (23:25, 32:30, 25:19, 25:20).

Волейбол. Мужская Суперлига-2025/2026. Предварительный этап, 30-й тур:

«Динамо» Москва — «Белогорье» Белгород — 1:3 (25:23, 30:32, 19:25, 20:25).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди мужчин сезона-2025/2026 стартовал 18 октября и завершится 14 марта 2026 года. В турнире принимают участие 16 команд. Действующим чемпионом России является казанский «Зенит». В финальной серии прошлого сезона казанский клуб был сильнее «Зенита» из Санкт-Петербурга (3-0).