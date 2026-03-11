«Белогорье» обыграло московское «Динамо» в матче чемпионата России по волейболу
Поделиться
Волейболисты «Белогорья» на гостевой площадке обыграли московское «Динамо» в матче 30-го тура предварительного этапа мужской Суперлиги сезона-2025/2026. Встреча завершилась со счётом 3:1 (23:25, 32:30, 25:19, 25:20).
Суперлига — предварительный этап (м) . 30-й тур
11 марта 2026, среда. 19:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 3
Белогорье
Белгород
Динамо М: Власов, Панков, Сапожков, Баранов, Ковалёв, Богдан, Зудин, Жук, Белогорцев, Тюшкевич, Каюмов, Сёмышев, Литвиненко
Белогорье: Будюхин, Жогов, Маслиев, Тетюхин, Яковлев, Мельников, Аль Хачдади, Порошин, Штыблов, Подребинкин, Марченко, Заболотников, Подлесных, Голубев
Волейбол. Мужская Суперлига-2025/2026. Предварительный этап, 30-й тур:
«Динамо» Москва — «Белогорье» Белгород — 1:3 (25:23, 30:32, 19:25, 20:25).
Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди мужчин сезона-2025/2026 стартовал 18 октября и завершится 14 марта 2026 года. В турнире принимают участие 16 команд. Действующим чемпионом России является казанский «Зенит». В финальной серии прошлого сезона казанский клуб был сильнее «Зенита» из Санкт-Петербурга (3-0).
Комментарии
- 11 марта 2026
-
21:35
-
21:29
-
09:35
- 10 марта 2026
-
23:02
-
21:59
-
21:46
-
21:32
-
10:14
- 9 марта 2026
-
23:00
-
22:50
-
18:48
-
18:47
-
18:29
-
09:45
- 8 марта 2026
-
20:39
-
18:28
-
15:16
-
10:04
- 7 марта 2026
-
22:11
-
18:23
-
09:46
- 6 марта 2026
-
19:55
-
10:17
-
10:01
- 5 марта 2026
-
22:17
-
22:10
-
22:04
-
19:41
-
10:29
- 4 марта 2026
-
22:12
-
21:44
-
21:32
-
20:52
-
09:27
-
09:19