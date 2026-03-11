Скидки
«Белогорье» обыграло московское «Динамо» в матче чемпионата России по волейболу

«Белогорье» обыграло московское «Динамо» в матче чемпионата России по волейболу
Волейболисты «Белогорья» на гостевой площадке обыграли московское «Динамо» в матче 30-го тура предварительного этапа мужской Суперлиги сезона-2025/2026. Встреча завершилась со счётом 3:1 (23:25, 32:30, 25:19, 25:20).

Суперлига — предварительный этап (м) . 30-й тур
11 марта 2026, среда. 19:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 3
Белогорье
Белгород
Динамо М: Власов, Панков, Сапожков, Баранов, Ковалёв, Богдан, Зудин, Жук, Белогорцев, Тюшкевич, Каюмов, Сёмышев, Литвиненко
Белогорье: Будюхин, Жогов, Маслиев, Тетюхин, Яковлев, Мельников, Аль Хачдади, Порошин, Штыблов, Подребинкин, Марченко, Заболотников, Подлесных, Голубев

Волейбол. Мужская Суперлига-2025/2026. Предварительный этап, 30-й тур:

«Динамо» Москва — «Белогорье» Белгород — 1:3 (25:23, 30:32, 19:25, 20:25).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди мужчин сезона-2025/2026 стартовал 18 октября и завершится 14 марта 2026 года. В турнире принимают участие 16 команд. Действующим чемпионом России является казанский «Зенит». В финальной серии прошлого сезона казанский клуб был сильнее «Зенита» из Санкт-Петербурга (3-0).

