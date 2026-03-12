Скидки
Карполь раскритиковал «Уралочку» после поражения от «Корабелки» в первом матче в плей-офф

Карполь раскритиковал «Уралочку» после поражения от «Корабелки» в первом матче в плей-офф
Главный тренер «Уралочки-НТМК» Михаил Карполь раскритиковал игру своей команды после первого матча с «Корабелкой» в 1/4 финала чемпионата России. Встреча с петербургской командой завершилась поражением екатеринбургского клуба со счётом 1:3 (21:25, 24:26, 25:17, 19:25).

Пари Суперлига — плей-офф (ж) . 1/4 финала. 1-й матч
10 марта 2026, вторник. 15:30 МСК
Уралочка-НТМК
Свердловская область
Окончен
1 : 3
Корабелка
Санкт-Петербург
Уралочка-НТМК: Хлебникова, Зверева, Джиоева, Касаткина, Кузьмина, Трухина, Никитина, Фитисова, Павлова, Тица, Ваганова, Швыдкая, Протопопова, Шнип
Корабелка: Сарапова, Суворова, Нестерова, Исакова, Иванович, Захарова, Филиппова, Пальшина, Черняева, Филиштинская, Муранова, Боброва, Рейес

«Не очень удовлетворён матчем, не выполняли совершенно сегодня план на игру, ничего не получалось. В первую очередь, не справились на приёме и в атаке, с подачей в первых двух партиях, когда это было важно. У кого-то был недонастрой, возможно, стресс, некоторые девочки первый раз играют в плей-офф, но это никак не оправдывает сегодняшнюю игру. Когда план не выполнялся, голова не думала вместо того, чтобы проявить хладнокровие. Слишком много лишних действий, которые мешали играть, очень сильно нарушали игровую дисциплину. Что удивительно, потому что на тренировках прекрасно работали и сейчас выдали такой матч. Ничего страшного, дальше работаем, боремся. Следующий матч через два дня, где будем играть по-новому.

О чём думал во время матча? Как изменить игру. Мне было непонятно, почему пропал настрой, когда мы должны были летать, порхать, максимально проявлять свои эмоции, потому что это плей-офф. Нужно выходить и радоваться со злостью, играть с большими эмоциями. Этого не было в первых двух партиях абсолютно, в третьей партии это появилось, начали это всё показывать. Почему этого не было до этого, никак не могу понять. Во-первых, мы играем в волейбол для публики, которая хочет видеть радость, борьбу, спортивную злость. На удивление этого сегодня не было. Будем разбираться и работать дальше», – приводит слова Карполя пресс-служба ВФВ на официальном сайте.

Материалы по теме
Что творится в плей-офф женской волейбольной Суперлиги?! Проиграли сразу три фаворита
Что творится в плей-офф женской волейбольной Суперлиги?! Проиграли сразу три фаворита
