Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

«Если будем выигрывать, я согласна». Сафронова — о победе «Корабелки» в матче плей-офф ЧР

«Если будем выигрывать, я согласна». Сафронова — о победе «Корабелки» в матче плей-офф ЧР
Комментарии

Главный тренер «Корабелки» Светлана Сафронова оценила игру своей команды в первом матче плей-офф чемпионата России. В рамках 1/4 финала петербургский клуб одержал победу над «Уралочкой-НТМК» со счётом 3:1 (25:21, 26:24, 17:25, 25:19).

Пари Суперлига — плей-офф (ж) . 1/4 финала. 1-й матч
10 марта 2026, вторник. 15:30 МСК
Уралочка-НТМК
Свердловская область
Окончен
1 : 3
Корабелка
Санкт-Петербург
Уралочка-НТМК: Хлебникова, Зверева, Джиоева, Касаткина, Кузьмина, Трухина, Никитина, Фитисова, Павлова, Тица, Ваганова, Швыдкая, Протопопова, Шнип
Корабелка: Сарапова, Суворова, Нестерова, Исакова, Иванович, Захарова, Филиппова, Пальшина, Черняева, Филиштинская, Муранова, Боброва, Рейес

«Мы очень рады, что победили. Всё-таки «Уралочка» шла на втором месте в регулярном чемпионате, сильно готовились к этой игре. Больше всего мне понравился в нашей команде боевой дух, он сегодня присутствовал — терпели, шли вперёд, опять терпели, ошибались и всё равно шли вперед. Мы два раза проиграли «Уралочке» в сезоне, поэтому, конечно, было немножко обидно. Девчонки показали сегодня характер на площадке. Мы всегда готовы и будем бороться за каждую игру, партию и каждый мяч.

Как отношусь к костюму? Сегодня из-за костюма была выключена из разминки, было неудобно, так как привыкла девочкам накидывать мячи, быть с ними активной на площадке. Если мы будем выигрывать, я согласна (улыбается)», — приводит слова Сафроновой пресс-служба ВФВ на официальном сайте.

Материалы по теме
Карполь раскритиковал «Уралочку» после поражения от «Корабелки» в первом матче в плей-офф
Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android