«Если будем выигрывать, я согласна». Сафронова — о победе «Корабелки» в матче плей-офф ЧР

Главный тренер «Корабелки» Светлана Сафронова оценила игру своей команды в первом матче плей-офф чемпионата России. В рамках 1/4 финала петербургский клуб одержал победу над «Уралочкой-НТМК» со счётом 3:1 (25:21, 26:24, 17:25, 25:19).

«Мы очень рады, что победили. Всё-таки «Уралочка» шла на втором месте в регулярном чемпионате, сильно готовились к этой игре. Больше всего мне понравился в нашей команде боевой дух, он сегодня присутствовал — терпели, шли вперёд, опять терпели, ошибались и всё равно шли вперед. Мы два раза проиграли «Уралочке» в сезоне, поэтому, конечно, было немножко обидно. Девчонки показали сегодня характер на площадке. Мы всегда готовы и будем бороться за каждую игру, партию и каждый мяч.

Как отношусь к костюму? Сегодня из-за костюма была выключена из разминки, было неудобно, так как привыкла девочкам накидывать мячи, быть с ними активной на площадке. Если мы будем выигрывать, я согласна (улыбается)», — приводит слова Сафроновой пресс-служба ВФВ на официальном сайте.