Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

«Мы должны были её забирать». Тренер «Заречья» о поражении от «Локомотива» в 1/4 финала ЧР

«Мы должны были её забирать». Тренер «Заречья» о поражении от «Локомотива» в 1/4 финала ЧР
Комментарии

Старший тренер «Заречья-Одинцово» Алексей Гатин прокомментировал поражение команды на тай-брейке в первом матче четвертьфинала чемпионата России. Подмосковный клуб уступил «Локомотиву» со счётом 2:3 (25:20, 17:25, 27:29, 25:20, 14:16).

Пари Суперлига — плей-офф (ж) . 1/4 финала. 1-й матч
10 марта 2026, вторник. 19:00 МСК
Заречье-Одинцово
Московская область
Окончен
2 : 3
Локомотив К
Калининградская область
Заречье-Одинцово: Павлович, Буркова, Гатина, Столяр, Ермолаева, Масалева, Бярда, Бровкина, Младенович, Максимова, Хабибрахманова, Сперскайте, Соболева, Бирюкова
Локомотив К: Любушкина, Пипунырова, Киселёва, Костюкевич, Беликова, Зайцева, Насименто, Пирайнен, Костючик, Лазарева, Аслямова, Капралова, Погорельченко

«Матч был напряжённым. Мы сделали всё, чтобы сыграть должным образом. Вышли заряженными на игру и в первой партии показывали хороший волейбол. Потом был сбой. Обидно, что в третьей партии, когда мы вели с большим разрывом, не смогли закончить в свою пользу. Допустили ошибки в нападении, позволили соперницам догнать нас.

В эти моменты они сыграли хорошо, но это была наша партия. Точно так же, как и пятый сет. Имели преимущество, надо было закончить начатое, но мы не смогли. Игра была равна, должны были её забирать. Но получилось как получилось. Серия продолжается, будем готовиться к матчу в Калининграде», – приводит слова Гатина пресс-служба ВФВ на официальном сайте.

Второй матч команды сыграют 13 марта на домашней площадке «Локомотива».

Материалы по теме
Что творится в плей-офф женской волейбольной Суперлиги?! Проиграли сразу три фаворита
Что творится в плей-офф женской волейбольной Суперлиги?! Проиграли сразу три фаворита
Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android