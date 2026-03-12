«Мы должны были её забирать». Тренер «Заречья» о поражении от «Локомотива» в 1/4 финала ЧР

Старший тренер «Заречья-Одинцово» Алексей Гатин прокомментировал поражение команды на тай-брейке в первом матче четвертьфинала чемпионата России. Подмосковный клуб уступил «Локомотиву» со счётом 2:3 (25:20, 17:25, 27:29, 25:20, 14:16).

«Матч был напряжённым. Мы сделали всё, чтобы сыграть должным образом. Вышли заряженными на игру и в первой партии показывали хороший волейбол. Потом был сбой. Обидно, что в третьей партии, когда мы вели с большим разрывом, не смогли закончить в свою пользу. Допустили ошибки в нападении, позволили соперницам догнать нас.

В эти моменты они сыграли хорошо, но это была наша партия. Точно так же, как и пятый сет. Имели преимущество, надо было закончить начатое, но мы не смогли. Игра была равна, должны были её забирать. Но получилось как получилось. Серия продолжается, будем готовиться к матчу в Калининграде», – приводит слова Гатина пресс-служба ВФВ на официальном сайте.

Второй матч команды сыграют 13 марта на домашней площадке «Локомотива».