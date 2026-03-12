«Не поём себе дифирамбы». Главный тренер «Локомотива» — о победе в первом матче 1/4 ЧР

Главный тренер «Локомотива» Андрей Воронков прокомментировал победу в первом матче 1/4 финала женского чемпионата России. Встреча с «Заречьем-Одинцово» завершилась со счётом 3:2 (20:25, 25:17, 29:27, 20:25, 16:14).

«Нашей задачей было выдержать то напряжение, которое предложил соперник, что чувствовалось с первых розыгрышей. Ни в коем случае не тушеваться. Первую партию мы упустили из-за некоторой психологической неустойчивости. Потом перезагрузились и смогли выйти на свой уровень.

Мы готовы играть вместе, готова играть вся команда. Отлично вышла Марина Аслямова, не застеснялась, переломила ход третьей партии, сразу пошла в бой, показала свой характер. Результатом довольны, но не поём себе дифирамбы. Здесь и сейчас уже надо это забыть, идут игры на выбывание. Мы сделали первый шаг, будем готовиться ко второму», – приводит слова Воронкова пресс-служба ВФВ на официальном сайте.