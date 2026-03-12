Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

«Не поём себе дифирамбы». Главный тренер «Локомотива» — о победе в первом матче 1/4 ЧР

«Не поём себе дифирамбы». Главный тренер «Локомотива» — о победе в первом матче 1/4 ЧР
Комментарии

Главный тренер «Локомотива» Андрей Воронков прокомментировал победу в первом матче 1/4 финала женского чемпионата России. Встреча с «Заречьем-Одинцово» завершилась со счётом 3:2 (20:25, 25:17, 29:27, 20:25, 16:14).

Пари Суперлига — плей-офф (ж) . 1/4 финала. 2-й матч
13 марта 2026, пятница. 20:00 МСК
Локомотив К
Калининградская область
Не начался
Заречье-Одинцово
Московская область
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Нашей задачей было выдержать то напряжение, которое предложил соперник, что чувствовалось с первых розыгрышей. Ни в коем случае не тушеваться. Первую партию мы упустили из-за некоторой психологической неустойчивости. Потом перезагрузились и смогли выйти на свой уровень.

Мы готовы играть вместе, готова играть вся команда. Отлично вышла Марина Аслямова, не застеснялась, переломила ход третьей партии, сразу пошла в бой, показала свой характер. Результатом довольны, но не поём себе дифирамбы. Здесь и сейчас уже надо это забыть, идут игры на выбывание. Мы сделали первый шаг, будем готовиться ко второму», – приводит слова Воронкова пресс-служба ВФВ на официальном сайте.

Материалы по теме
«Мы должны были её забирать». Тренер «Заречья» о поражении от «Локомотива» в 1/4 финала ЧР
Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android